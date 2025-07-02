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اقتصاد

«الطيران المدني» تحصد ثلاث جوائز في الأمن السيبراني والتوعية وتنمية الكفاءات

«الطيران المدني» تحصد ثلاث جوائز في الأمن السيبراني والتوعية وتنمية الكفاءات
2 يوليو 2025 16:39


أبوظبي (الاتحاد)
حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً متميزاً، بحصولها على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز GovMedia Awards 2025 الذي أقيم في سنغافورة، وذلك عن ثلاث مبادرات استراتيجية في مجالات الأمن السيبراني لقطاع الطيران، والتوعية المجتمعية، وتنمية الكفاءات القيادية.
ففي فئة «مبادرة الأمن السيبراني للعام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن مبادرة تعزيز الأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها استجابة للتهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة. وقد أسهمت المبادرة في وضع إطار وطني متكامل يشمل إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في قطاع الطيران، وتأسيس لجان متخصصة، وتطوير سياسات وأدلة إرشادية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية ومركز موارد إلكتروني لمجتمع الطيران. كما حققت نتائج ملموسة تمثلت في تقليص محاولات الهجوم بنسبة 30% وتسريع الاستجابة بنسبة 50% خلال عامها الأول.
وفي فئة «حملة العام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن حملتها المجتمعية «نحب سماءنا»، التي نجحت في إيصال رسائل الطيران إلى فئات المجتمع كافة بطريقة مبتكرة وتفاعلية.
حيث شملت الحملة محتوى رقمياً، وقصصاً مرئية وتجارب تعليمية، بمشاركة أكثر من 36 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة. واستقطبت آلاف المشاركين والتفاعلات عبر المنصات الرقمية، مما ساهم في تعزيز الوعي العام بأهمية سلامة وأمن الطيران.
أما في فئة «برنامج التدريب للعام - قطاع الطيران»، فقد فازت الهيئة عن برنامج إعداد القادة، وهو برنامج تطوير مؤسسي يهدف إلى بناء جيل قيادي مؤهل لقيادة التحول داخل الهيئة. يرتكز البرنامج على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي، إدارة الأزمات، وصناعة القرار، ويقدَّم من خلال ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة عملية.
ويُعد هذا التتويج انعكاساً لرؤية الهيئة في الاستثمار المستدام بالقدرات الوطنية، وريادتها في تطوير قطاع الطيران وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في صناعة الطيران.

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