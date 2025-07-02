«مالية الشارقة» تكرم الفائزين بجائزة الأداء المالي المتميز



الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء المالي المتميّز في دورتها السادسة 2024 – 2025، في الجامعة القاسمية بحضور وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ورؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، والأمانة العامة للجائزة، والكوادر المالية والإدارية في الإمارة.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة استثنائية لأكثر من 60 جهة حكومية ومستقلة ولأكثر من 700 موظف مالي، تنافسوا في مختلف فئات الجائزة المؤسسية والفردية، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المشاركة، وارتفاع مستوى النضج المؤسسي والحرص على تبني أفضل الممارسات المالية والمحاسبية.

وأكّد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الدورة السادسة شهدت تطوراً لافتاً على مستوى عدد المشاركين ونوعية الفئات المطروحة.

وقال: حرصنا هذا العام على مواكبة التحولات المستجدة في المشهد المالي، فتم إدراج فئات جديدة مثل الجهة الرائدة في تطبيق معايير الشؤون الضريبية، والمحلل الضريبي المتميز، إضافة إلى فئة مراقب الأصول والمخازن المتميز، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز التميز في إدارة الموارد الحكومية.

وأفاد أن الجائزة أصبحت منصة ريادية لترسيخ ثقافة الجودة المالية، مشيراً إلى أن التميز المالي اليوم لا يُقاس بالأرقام فحسب، بل بقدرة المؤسسات على إحداث أثر فعلي ومستدام في إدارة المال العام.

وأوضح أن إدراج فئات جديدة هذا العام يترجم سعي الجائزة المتواصل لمواكبة المتغيرات وتعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال إطار تنافسي إيجابي يرفع من جودة المخرجات ويكرّس ثقافة التطوير المؤسسي.

وكرّم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، الفائزين في 12 فئة مؤسسية و13 فئة فردية، التي تعكس التوجه الاستراتيجي للجائزة في تعزيز دور الجهات الحكومية في الريادة والتميّز المالي وتطوير الكفاءات المالية المتخصصة.

وفي الفئات المؤسسية، فازت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فئة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الحسابات والشؤون الضريبية، بينما حصلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جائزة الجهة المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات.

كما فازت هيئة مطار الشارقة الدولي بجائزة الجهة المستقلة الرائدة في الأداء المالي وتطبيق معايير الموازنات والمشتريات.

وفازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الابتكار المالي وترشيد النفقات، بينما حصلت دائرة الأشغال العامة على جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي. كما فازت دائرة التخطيط والمساحة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الموازنات.

من جهة أخرى، تم تكريم دائرة التخطيط والمساحة أيضاً بجائزة الجهة الحاصلة على التميز في فئة النخبة، وهي الفئة الجديدة التي تبرز دور الجهات الحكومية في تطبيق مبادئ الوثيقة الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء لدولة الإمارات.

كما فازت دائرة الإسكان الحكومي بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات، بينما حصلت هيئة الطرق والمواصلات على جائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير المشتريات، في حين فازت بلدية مدينة الشارقة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات والشئون الضريبية والتدقيق والرقابة المالية، وفازت إدارة التثقيف الصحي بجائزة الجهة الأميرية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات. وأخيراً، تم تكريم بلدية مدينة الحمرية بجائزة الجهة الحكومية المتميّزة في استمرارية المشاركة.





في فئات الأفراد، تم تكريم حمد الحمادي من بلدية مدينة الشارقة بجائزة المدير المالي المتميّز من الجهات الحكومية، بينما فازت شهد تريم من دائرة الطيران المدني بجائزة المدير المالي المتميّز من الجهات المستقلة. كما فازت ثريا جلال من نادي سيدات الشارقة بجائزة المدير المالي المتميّز من الجهات الأميرية.





وفي فئة مدير المشتريات المتميّز من الجهات الحكومية، فاز يوسف الحمادي من هيئة الطرق والمواصلات. أما في فئة رئيس القسم المالي المتميّز من الجهات الحكومية، فازت دنيا آل علي من بلدية مدينة الشارقة، ومريم الشملان، من هيئة مطار الشارقة الدولي، في فئة رئيس القسم المالي في الجهات المستقلة.





وفي فئة محلل الموازنات المتميّز من الجهات الحكومية، فازت منى الحمادي من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كما فازت موزة الكعبي، محلل موازنات من إدارة مراكز التنمية الأسرية، في فئة محلل الموازنات المتميز من الجهات الأميرية.





كما فاز عبدالرحيم آل علي من دائرة التخطيط والمساحة بجائزة المحاسب المتميّز من الجهات الحكومية، وفاز محمد علوب من بلدية مدينة الشارقة بجائزة محلل الضرائب المتميّز من الجهات الحكومية.





وفي فئة ضابط المشتريات المتميّز من الجهات الحكومية، فازت أسماء آل علي من هيئة الطرق والمواصلات، بينما فاز ديجو بالاكريشنان من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة محلل الضرائب المتميّز من الجهات المستقلة. كما فاز عمرو حراز من دائرة الأشغال العامة بجائزة مراقب الأصول والمخازن المتميّز من الجهات الحكومية، في حين فاز بهاء الدين برغش من الجامعة القاسمية بجائزة المدقق المالي المتميّز من الجهات الحكومية.





أما في فئة الموظف المالي الشامل المتميّز من الجهات الحكومية، فازت ضحى الشيراوي من دائرة الخدمات الاجتماعية، وفي فئة الموظف المالي الجديد المتميّز من الجهات الحكومية، فاز فهد بن غليطة من هيئة الطرق والمواصلات.





وفي فئة الموظف المالي الجديد المتميّز من الجهات المستقلة، فاز محمد المرزوقي من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. كما فازت فاطمة يونس صفر من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للأسرة بجائزة الموظف المالي الجديد المتميّز من الجهات الأميرية. وأخيرًا، في الفئات الفردية التي تبرز القيمة المضافة في العمل الحكومي لإمارة الشارقة، تم تكريم شريف عبد المجيد من بلدية مدينة الشارقة بجائزة الموظف المالي ذو الخدمة المتميّزة لأكثر من 25 سنة من الجهات الحكومية.