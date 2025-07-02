تعاون بين «طرق دبي» و«الأراضي والأملاك»



دبي (الاتحاد)

وقعّت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك، لتعزيز التكامل في مجالات التنقل والخدمات العقارية والتكامل اللوجستي، وذلك بهدف تبادل البيانات وتطوير خدمات رقمية موحدة سهلة وآمنة، وبما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وجاءت مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها في مقر الهيئة، بحضور كل من أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وماجد صقر المري الرئيس التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، لتدعم رؤية الإمارة نحو تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التطلعات وتدعم أهدافها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية الذكية والرقمية، وتحسين تجربة المتعاملين، وبما يتوافق مع خطة «الخدمات الشاملة 360، » التي تمثل رؤية جديدة لخدمات سلسة استباقية تتكامل مع تطبيق دبي المشترك (دبي الآن)، والمنصات الحكومية الأخرى.

ونصّت المذكرة على تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة والاستخدام الأمثل للموارد بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية، وتوظيف التعاون المشترك لدعم دبي في أن تصبح وجهة رئيسة للخدمات اللوجستية والعقارية من خلال استراتيجيات فعّالة في التسويق والتطوير، مع إمكانية التوسع فيها مستقبلاً لتشمل مبادرات جديدة.

وأكد أحمد محبوب حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ للمتعاملين، أفراداً ومؤسسات، ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تقديمها.

من جانبه، قال ماجد صقر المري إن دائرة الأراضي والأملاك تلتزم بدعم مبادرات المدينة الذكية من خلال التعاون المؤسسي الفعّال، وتؤكد هذه المذكرة التزامنا بتقديم خدمات موحدة واستباقية تواكب تطلعات المتعاملين والشركاء.