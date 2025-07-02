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4.12 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال النصف الأول

4.12 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال النصف الأول
2 يوليو 2025 18:42

 
دبي (الاتحاد)


أعلنت سوق دبي الحرة تحقيق مبيعاتها نصف السنوية أداءً قوياً مسجلةً 4.118 مليار درهم «1.128 مليار دولار» خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 5.34% على أساس سنوي، ومتجاوزة حجم المبيعات القياسي المسجّل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 مليون درهم «57.24 مليون دولار».
وجاءت هذه النتائج الإيجابية عقب تحقيق السوق نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك النصف الأول من يونيو، مدعومة بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الفطر وانطلاق موسم السفر الصيفي المبكر.
وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن هذا الأداء يعكس الجهود الدؤوبة لفريق عمل السوق وحرصه على النمو المستدام، ويؤكد مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً رائداً للسفر.
وتُبقي السوق الحرة على نظرتها الإيجابية للنصف الثاني من العام، في ظل التحضيرات لموسم صيفي حافل، وربع سنوي أخير من العام يشهد عادة نشاطاً مكثفاً.
وتصدّرت العطور قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً خلال النصف الأول من العام، بـ744.24 مليون درهم «203.90 مليون دولار»، مساهمةً بـ 18% من إجمالي إيرادات السوق، وبنمو بلغ 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت اتجاهات إنفاق المسافرين ارتفاعاً ملحوظاً عبر جميع مباني مطار دبي الدولي، حيث سجلت مبيعات السوق في المبنى رقم 3 نمواً وصل إلى 6.37% في النصف الأول من العام، بينما قفزت مبيعات المبنى 1 بنسبة 5.25%.
وسجلت الأسواق الرئيسية للمسافرين نتائج إيجابية في المبيعات خلال النصف الأول من العام، حيث تصدرت أوروبا قائمة الارتفاعات بنسبة 16.89%، تلتها منطقة الشرق الأوسط بزيادة بلغت 8.15%، كما حققت المنطقة الروسية نمواً بنسبة 4.41%، وشبه القارة الهندية 1.02%.

سوق دبي الحرة
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