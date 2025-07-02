«طيران الإمارات» تُدشِّن رحلاتها الافتتاحية إلى شينزن الصينية

دبي (الاتحاد)



أطلقت «طيران الإمارات» رسمياً رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيسي، مما يعزز استراتيجيتها للنمو في منطقة شرق آسيا.

وتُسيّر «طيران الإمارات» الآن 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسية في برّ الصين الرئيسي هي بكين، شنغهاي، غوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربطاً جوياً أكثر تنوعاً ومرونة من وإلى الصين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «يعكس إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، التزام (طيران الإمارات) المستمر بتعزيز حضورها في برّ الصين الرئيسي ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة. كما يتماشى هذا التوسع مع تنامي العلاقات بين دولتي الصين والإمارات، ويشكّل خطوة استراتيجية لربط ممر الابتكار في منطقة الخليج الكبرى جوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، وهي مركز دولي للتكنولوجيا والابتكار يسعى لاستقطاب الموارد العالمية في هذا المجال، عبر رحلاتنا». وتخدم «طيران الإمارات» السوق الصينية منذ عام 2004، وتلعب دوراً محورياً في تسهيل الربط بين أكثر من 50 دولة على امتداد مبادرة «الحزام والطريق».