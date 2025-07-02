الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات» تُدشِّن رحلاتها الافتتاحية إلى شينزن الصينية

خلال تدشين الرحلة (من المصدر)
3 يوليو 2025 01:19

دبي (الاتحاد) 

أطلقت «طيران الإمارات» رسمياً رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيسي، مما يعزز استراتيجيتها للنمو في منطقة شرق آسيا. 
وتُسيّر «طيران الإمارات» الآن 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسية في برّ الصين الرئيسي هي بكين، شنغهاي، غوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربطاً جوياً أكثر تنوعاً ومرونة من وإلى الصين.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «يعكس إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، التزام (طيران الإمارات) المستمر بتعزيز حضورها في برّ الصين الرئيسي ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة. كما يتماشى هذا التوسع مع تنامي العلاقات بين دولتي الصين والإمارات، ويشكّل خطوة استراتيجية لربط ممر الابتكار في منطقة الخليج الكبرى جوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، وهي مركز دولي للتكنولوجيا والابتكار يسعى لاستقطاب الموارد العالمية في هذا المجال، عبر رحلاتنا». وتخدم «طيران الإمارات» السوق الصينية منذ عام 2004، وتلعب دوراً محورياً في تسهيل الربط بين أكثر من 50 دولة على امتداد مبادرة «الحزام والطريق».

أخبار ذات صلة
«الإمارات للطيران» تخرج دفعتها الخامسة والثلاثين
«غرفة أبوظبي» تطلق برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء
طيران الإمارات
الصين
شينزن
بكين
شنغهاي
آخر الأخبار
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
الرياضة
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©