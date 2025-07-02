«آرتشر للطيران» تنفذ بنجاح أول رحلة تجريبية للتاكسي الطائر في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)



أعلنت شركة «آرتشر للطيران»، أمس، تنفيذها بنجاح رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية العمودية «ميدنايت» في إمارة أبوظبي، في خطوة مهمة تدعم خطط الشركة بتوسيع عملياتها، وإطلاق خدماتها التجارية في الإمارات والمنطقة الإقليمية.

ويأتي اختبار طائرة «ميدنايت» في إطار استعدادات «آرتشر» لإطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في أبوظبي، والذي حظي بالدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في الإمارة. وانطلقت الرحلة التجريبية من مطار البطين في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، وطيران أبوظبي، ومطارات أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن شركاء آرتشر في المنطقة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس هذا الاختبار الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل الجوي المتقدم، ومن خلال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، نتيح للشركات الرائدة مثل (آرتشر للطيران) اختبار واعتماد تشغيل المركبات المبتكرة والذكية ضمن بيئة مثالية تدعم تبني أحدث التقنيات». وقال آدم غولدستين، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران: «تمثل الاختبارات الأولية التي نجريها في الإمارات خطوة مهمة في طريقنا نحو التشغيل التجاري في إمارة أبوظبي».



الرحلة التجريبية

وقال الدكتور طالب الهنائي، المدير العام لشركة «آرتشر للطيران» في الإمارات، لـ «الاتحاد»؛ بمناسبة إطلاق أولى الرحلات التجريبية للطائرة: «تكللت الرحلة التجريبية بنجاح، والتي انطلقت من مطار البطين للطيران الخاص برحلة استغرقت أقل من 10 دقائق، حيث كانت الرحلة التجريبية عبارة عن إقلاع وهبوط عمودي».

وبين الهنائي أن هذه المرحلة الأولى لرحلة التجارب، حيث سيلحقها رحلات تجريبية أخرى ترتكز بشكل رئيسي على الأمن والسلامة والمطلوبة من الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تعد عنصراً رئيسياً في اعتماد وترخيص الطائرة للطيران، وذلك للتأكد من أمن وسلامة الطائرة تمهيداً للتشغيل التجاري، حيث تتضافر الجهود مع الجهات المعنية للوصول لمرحلة التشغيل.

وأشار الهنائي إلى أن الرحلة التجريبية تمهد للتشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أن طائرة «ميدنايت» تعد طائرة كهربائية بالكامل تتسع لأربعة ركاب إلى جانب الطيار.



تمكين المنظومة والتصنيع

قال عمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مكتب أبوظبي للاستثمار، لـ «الاتحاد»، إن دور المكتب، خصوصاً المجمع في هذا المشروع، هو تمكين المنظومة المتكاملة لمشروع التاكسي الطائر بأبوظبي من خلال ربط جميع الشركاء من الجهات الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، وتوفير التدريب وخلق الوظائف، لاسيما للكوادر الوطنية تمهيداً للوصول أيضاً لمرحلة التصنيع كمرحلة مستقبلية بعد التشغيل.

وفي مجال التدريب، قال مالك إنه تم التعاون مع جهات مختلفة، منها أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران وطيران أبوظبي، إضافة إلى أنه يتم التعاون مع جهات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، في بناء منظومة متكاملة للتدريب والعمل على مواءمة مناهج التعليم مع الصناعات الجديدة.

وأكد مالك أن نجاح إطلاق التجربة الأولى للطائرة يعد خطوة رئيسية للخطة المرسومة لهذا المشروع للبدء بالمراحل التجارية والتشغيلية في الفترة القريبة، ومن ثم البدء بمرحلة التصنيع مستقبلاً لتعزيز الأثر الاقتصادي من هذا المشروع.



ميدنايت

تُعد «ميدنايت» أول طائرة من تصميم وصنع شركة «آرتشر للطيران»، حيث تم تطويرها خصيصاً لتقديم خدمات التاكسي الطائر التجاري، مع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية والتصنيع على نطاق واسع، وتبلغ سرعة الطائرة 160 كيلومتراً في الساعة، وتتميز بقدرتها على الطيران لمسافات تتراوح بين 32 و80 كيلومتراً بشحن كهربائي سريع بين الرحلات، ويمكن للطائرة تقليص زمن التنقل بالسيارة من 60–90 دقيقة وتحويلها إلى رحلات جوية تستغرق 10–20 دقيقة فقط.

وتعمل «ميدنايت» بواسطة ست بطاريات مستقلة ومملوكة حصرياً للشركة، وهي مزودة بنظام شحن سريع للبطاريات مصمم لتقليل وقت التوقف بين الرحلات، فيما تعتمد البطاريات على خلايا ليثيوم-أيون آمنة وموثوقة تم اختبارها واعتمادها.