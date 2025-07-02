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اقتصاد

«الميناء والجمارك بعجمان» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

«الميناء والجمارك بعجمان» تكرم شركاءها الاستراتيجيين
2 يوليو 2025 21:17

 
عجمان (الاتحاد)


كرمت دائرة الميناء والجمارك بعجمان شركاءها الاستراتيجيين عرفاناً بدورهم في دعم مسيرة إنجازات الدائرة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء 2025 الذي نظمته الدائرة اليوم، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم استعراض مسيرة الشراكات المتميزة وآفاق مستقبلها الرحب، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وأكد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك، أن نجاح الدائرة وتطور خدماتها، لم يكن ليتحقق لولا التكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن التعاون بين الشركاء يمثل دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والبرنامج الوطني «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: نعمل على بناء نموذج تشاركي يعزز الأداء الحكومي ويواكب متغيرات المستقبل مرتكزين على قيم الابتكار وتبادل المعرفة ومواكبين لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتضمن الملتقى، عرض مرئي بعنوان «شراكة استثنائية»، تم من خلاله تسليط الضوء على إنجازات الدائرة ومسيرة شراكاتها المتميزة، إلى جانب عرض مرئي آخر عن التوجهات الحكومية وخطة الدائرة الاستراتيجية المرتبطة بخطة عجمان 2030.
واستعرضت كل من شيماء الجوعان مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومنى الأميري مديرة إدارة تطوير الأعمال، إنجازات الدائرة المتميزة إلى جانب الإعلان عن النتائج المحققة، والتي شملت تحقيق 98% من الأهداف الإستراتيجية، و96.3% في مستوى رضا المتعاملين، و98% في رضا الشركاء والتي تعكس حجم ونوعية الجهود المبذولة لتعزيز الأداء المؤسسي، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

دائرة الميناء والجمارك
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