تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في ظل قلق المستثمرين من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الوقود، ومع توقعات بأن يعلن كبار المنتجين زيادة الإنتاج.

وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.77 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا، أو 0.76 بالمئة، إلى 66.94 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع.



