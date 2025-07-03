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اقتصاد

بدء مرحلة التسعير لإدراج أول سند رقمي في "أبوظبي للأوراق المالية"

بدء مرحلة التسعير لإدراج أول سند رقمي في "أبوظبي للأوراق المالية"
3 يوليو 2025 11:29

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن بدء مرحلة التسعير كخطوة أولى نحو إدراج أول سند رقمي في المنطقة قائم على تقنية دفاتر السجلات الموزعة.وأصدر بنك أبوظبي الأول هذا السند الرقمي باستخدام منصة "إتش.إس.بي.سي أوريون"، وهي منصة عالمية في مجال الأصول الرقمية، تديرها سلطة النقد في هونغ كونغ، وجرت هيكلة السند بدعم من أبرز مكاتب المحاماة الدولية، بما يعكس مستوى الحوكمة العالي لهذا الاصدار.ويشكل الإدراج المرتقب خطوة مفصلية ضمن مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لقيادة الابتكار المالي ودعم أجندة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي.ويمكن للمستثمرين العالميين الوصول إلى السند الرقمي من خلال حساباتهم في سلطة النقد في هونج كونج، أو من خلال يوروكلير أو كليرستريم، أو عبر الانضمام المباشر إلى  "إتش.إس.بي.سي أوريون" كمشاركين، أو من خلال أمناء الحفظ الأمين الخاصين بهم والذين يمكنهم المشاركة من خلال أي من هذه القنوات.وينضم السند الرقمي إلى المجموعة المتنامية من المنتجات المالية التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار إستراتيجيته التي تهدف إلى تقديم أدوات مالية مبتكرة وتعزيز دوره في توفير أدوات التمويل القائمة على الأصول الرقمية. 

 

وتوفر السندات الرقمية، وهي أدوات دخل ثابت تُصدر وتُسجّل عبر تقنية البلوك تشين، كفاءة تشغيلية أكبر، ودورات تسوية محسّنة، كما أنها تقلل مخاطر الطرف المقابل، وتعتمد مستوى عال من الأمان، إضافةً إلى أنها توفر شفافية معززة للمستثمرين المؤسساتيين.وتولى بنك "إتش.إس.بي.سي" دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب في هذه العملية، ولعب دوراً محورياً في جلب هذا الإصدار القائم بالكامل على تقنية البلوك تشين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإصدار الناجح لأول سند رقمي مدعوم بتقنية البلوك تشين في المنطقة بالتعاون الوثيق مع بنك أبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" يعد لحظة محورية في مسيرة "السوق" التي تهدف إلى الارتقاء بالأسواق المالية من خلال تبني أبرز سبل الابتكار.من  جانبه قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، إن إصدار هذا السند الرقمي بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية و"إتش.إس.بي.سي" خطوة متقدمة تعيد تعريف معايير الكفاءة والشفافية والأمان، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات.من جهته قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط المحدود" في الإمارات، إن إطلاق أول سند رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل تطوّراُ نوعياً يُجسد الالتزام نحو التحول الرقمي في مجال تداول السندات والأوراق المالية في المنطقة.

 

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وتم تصميم هذا السند الرقمي لضمان توافقه مع البنية التحتية للتسوية العالمية، حيث يدمج بين التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية التقليدية لما بعد التداول، ويجسر الفجوة بين الأسواق التقليدية ونماذج الإصدار المستقبلية، ما يعزز من سهولة وصول المؤسسات الاستثمارية إليه.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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