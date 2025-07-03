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اقتصاد

«دبي للشركات العائلية» يطلق برنامج تدريب الجيل القادم

«دبي للشركات العائلية» يطلق برنامج تدريب الجيل القادم
3 يوليو 2025 21:38


دبي (الاتحاد)
أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الدورة الأولى لعام 2025 من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية.
ويقدّم البرنامج الذي يستند إلى أهم المعايير العالمية، تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل القادم في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال اللازمة لتمكينهم من تطوير قيمة مستدامة لشركاتهم العائلية.
واستقطبت الدورة الافتتاحية لعام 2025 مجموعة ضمت 25 مشاركاً من الجيل الجديد في الشركات العائلية، حيث يتميز البرنامج باعتماده منهجية تدريبية مبتكرة، تشمل نقاشات جماعية تفاعلية، وتمارين محاكاة للأدوار، وتقييمات عملية، ودراسات حالة واقعية تتناسب بشكل مباشر مع التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية.

 

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