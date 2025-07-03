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«سياحة عجمان» تطلق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات»

«سياحة عجمان» تطلق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات»
3 يوليو 2025 21:40

 
عجمان (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، في الأول من يوليو الجاري، الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات»، والذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتأهيل وتمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز مساهمتهم المستقبلية في تنمية القطاعات الحيوية في الإمارة، وعلى رأسها القطاع السياحي.
ويستمر البرنامج، من 1 إلى 31 يوليو 2025، من الساعة 8:00 وحتى 1:30 يومياً، مستهدفاً الطلبة الإماراتيين الذين يواصلون دراستهم الجامعية حالياً في إحدى المؤسسات الأكاديمية داخل الدولة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم تجربة مهنية عملية للطلبة في بيئة عمل واقعية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم في الجوانب التطبيقية من تخصصاتهم، وصقل مهارات الاتصال والتواصل لديهم، وتمكينهم من التعرف على بيئة العمل لمساعدتهم في تحديد الجهات التي قد يرغبون بالعمل لديها بعد التخرج.
كما يسعى البرنامج إلى تلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع من خلال رفد المتدربين بالقدرات اللازمة للتعامل مع الآليات والأدوات الحديثة، وتنمية القيم الإيجابية لديهم، مثل الالتزام بالوقت، والعمل الجماعي، وتحمّل المسؤولية.
وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: يأتي برنامج «سياحة في الذات» ضمن إطار التزام الدائرة بتمكين الشباب وتوفير فرص تعليمية وبرامج تدريبية متميّزة لهم، حيث يمثّل فضاءً يساعدهم في اكتشاف ذواتهم وقدراتهم، وصقل معارفهم ومهاراتهم، لبناء جيل شابٍ متمكن وقادر على قيادة الغد نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدما، تماشياً مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية ورؤية عجمان 2030.

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