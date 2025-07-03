33.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عاد الأجانب والمستثمرون المؤسساتيون للشراء بقوة في أسواق الأسهم المحلية أمس، لتعود مؤشرات الأسواق للارتفاعات الملحوظة من جديد، مع تحقيق مكاسب جاوزت 33.6 مليار درهم، حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي أكثر من 20 مليار درهم لتبلغ 3.080 تريليون درهم، فيما بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم دبي 13.51 مليار درهم لتتخطى القيمة السوقية الإجمالية في سوق دبي حاجز التريليون درهم للمرة الأولى.

وجاءت محصلة تعاملات الأجانب أمس صافي شراء بقيمة 308.66 مليون درهم موزعة بواقع 229.67 مليوناً صافي شراء في دبي و78.99 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 227.69 مليون درهم متضمنة 178 مليون درهم في دبي و49.6 مليون درهم صافي شراء في أبوظبي للأوراق المالية.

وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً نسبياً في التداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.2 مليار درهم بعد تداول أكثر من 580.3 مليون سهم خلال 40 ألفاً و258 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 60.92 نقطة وبنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9980.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.165 مليار درهم، شملت ما يزيد على 336.42 مليون سهم عبر 26761 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 45 شركة، مقابل انخفاض أسهم 39 شركة وثبات أسهم 36 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 123 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 97 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 85.64 مليون درهم، ويليه «بريسايت» بقيمة 72.39 مليون درهم. وجاء سهم «سبيس 42» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34.62 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 25.13 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 23.61 مليون سهم، وجاء «ملتيبلاى» رابعاً بنحو 23.28 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 329.677 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 250.68 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 78.99 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 693.29 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 643.6 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 49.69 مليون درهم.



سوق دبي

اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أمس بمقدار 79 نقطة وبنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 5748.2 نقطة بعد ارتفاع أسهم 28 شركة، مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 1.044 مليار درهم، بعد التعامل على 243.97 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13497 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين بقيمة إجمالية 68.38 مليون درهم حيث شملت الصفقة الأولى تداول 8 ملايين سهم من أسهم «الخليج للملاحة القابضة» بسعر 5.65 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 45.2 مليون درهم، فيما شملت الصفقة الثانية تداول 3.75 مليون سهم من أسهم «باركن» بسعر 6.17 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 23.18 مليون درهم.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 391.31 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 123.74 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 60.43 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 28.43 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 28.41 مليون سهم، ثم «طلبات» بتداول 19.58 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 547.91 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 318.24 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 229.67 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 178 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 768.46 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 590.41 مليون درهم.