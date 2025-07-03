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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تنظم لقاء عمل حول ضريبة الشركات بـ«المؤسسات العائلية»

جانب من اللقاء (من المصدر)
4 يوليو 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب، لقاء عمل في أبوظبي، حول تعامل «المؤسسات العائلية» لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات.
تأتي الورشة، في إطار حملة الهيئة الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى جميع فئات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس وتشجيع الامتثال الطوعي.
وشهدت ورشة، العمل إقبالاً ملحوظاً وشارك فيها نحو 290 من المعنيين بقطاع «المؤسسات العائلية»، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.

الهيئة الاتحادية للضرائب
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ضريبة الشركات في الإمارات
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