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بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»

بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
4 يوليو 2025 01:46

دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أطلق مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي- والذي يضم أول وأكبر مُسرّع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، أول مركز من نوعه للابتكار في مجال تكنولوجيا العقار في المنطقة.
وسعياً لإعادة تشكيل مستقبل العقارات باستخدام التكنولوجيا، سيدعم المركز، انطلاقاً من موقعه في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وسيوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار بحلول عام 2030.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يفخر مركز دبي المالي العالمي بالكشف عن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، في إطار توفير بيئة مالية وتنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية تدعم الابتكار في القطاع العقاري.
وأكد عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المركز الجديد يشكّل خطوة محورية في ترجمة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
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