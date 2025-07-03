الإمارات تتصدر دول المنطقة بالسعة المقعدية في يوليو

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستمر الإمارات في تصدر دول منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في يوليو الجاري بتسجيلها نحو 8 ملايين مقعد مقارنة مع 7.48 مليون مقعد في يوليو من العام الماضي بنمو 6.2 %، بحسب تقديرات بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

ويسجل مطار زايد الدولي أعلى نمو بالسعة المقعدية لشهر يوليو الجاري مقارنة مع مطارات المنطقة، بواقع 1.7 مليون مقعد، بنمو 14.8%، مقابل 1.4 مليون مقعد في يوليو العام الماضي.

وتسجل منطقة الشرق الأوسط إجمالي 39 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر يوليو 2025 بنمو 4.5% مقارنة بشهر يوليو العام الماضي، وبذلك تسجل الإمارات نمواً بالسعة المقعدية يفوق معدل النمو بالمنطقة.

وأشارت المؤسسة، في بياناتها، إلى أن مطار زايد الدولي يحقق المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في يوليو، في وقت استمر مطار دبي الدولي في تصدر مطارات المنطقة بالسعة المقعدية في يوليو الجاري بواقع 5.28 مليون مقعد مقارنة مع 5.1 مليون مقعد في يوليو 2024 بنمو 2.9%، يليه مطار الدوحة الدولي بـ2.84 مليون مقعد، بتراجع طفيف 0.5%، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 2.5 مليون مقعد، بنمو 12.7%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.3 مليون مقعد في يوليو 2025 مقارنة مع 2 مليون مقعد في يوليو 2024 بنمو 12.7%.

وتفصيلاً، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات بإجمالي السعة المقعدية في يوليو الجاري، بواقع 7.4 مليون مقعد مقارنة مع 6.7 مليون مقعد في يوليو من العام الماضي بنمو 10.3%، ثم قطر بواقع 2.84 مليون مقعد مقارنة مع 2.86 مليون مقعد في يوليو من العام الماضي بتراجع طفيف بلغ 0.5%، تليها إيران بواقع مليون مقعد في يوليو الجاري مقارنة مع 1.5 مليون مقعد بتراجع 30%، ثم الكويت بواقع مليون مقعد مقارنة مع 975.1 ألف مقعد بنمو 5.1%، ثم عُمان بواقع 966.9 ألف مقعد مقارنة مع 926.4 ألف مقعد بنمو 4.4%، ثم الأردن بواقع 599.6 ألف مقعد مقارنة مع 610 ألف مقعد بتراجع طفيف 1.7%، ثم البحرين بواقع 597 ألف مقعد مقارنة مع 628.9 ألف مقعد بتراجع 5.1%، ثم العراق بواقع 432.2 ألف مقعد مقارنة مع 572.2 ألف مقعد بتراجع 24.5%.

وسجلت جميع الناقلات الوطنية الإماراتية نمواً بالسعة المقعدية ليوليو الجاري، حيث تستمر «طيران الإمارات» في تصدر الناقلات بالمنطقة بالسعة المقعدية بواقع 3.3 مليون مقعد بنمو 2.7 %، في وقت سجلت «الاتحاد للطيران» أعلى نمو في السعة المقعدية ليوليو الجاري بواقع 1.26 مليون مقعد بنمو 17.9 %، لتتصدر نمو السعة المقعدية في الدولة يوليو 2025، وسجلت فلاي دبي 1.3 مليون مقعد بالسعة المقعدية في يوليو الجاري بنمو 7.4 %، والعربية للطيران 894.4 ألف مقعد بنمو 6 %.