مجموعة الإمارات تنظم معرضها السنوي للاستدامة «انطلاقة الغد»



دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة الإمارات، معرضها السنوي للاستدامة «انطلاقة الغد» والذي يجسّد التزام المجموعة باعتماد أرفع معايير الاستدامة في مختلف أنشطتها وعملياتها، وبما يتواكب مع دعوة الأمم المتحدة لهذا العام للقضاء على تلوث المواد البلاستيكية.

عكس المعرض رسالة المنظمة الدولية الداعية إلى الحد من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تسلّط المعروضات به الضوء على جهود طيران الإمارات ودناتا في مجال الاستدامة، والتزامهما بنهج «الاستهلاك المسؤول» من خلال ترشيد استخدام المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها، والعمل بدأب على تقليص النفايات البلاستيكية والنفايات الأخرى.

كما شمل معرض العام الحالي مبادرات رائدة تتمتع بتأثير إيجابي على مستوى المجموعة، بما في ذلك مشاريع تنفذها كل من طيران الإمارات ودناتا مع شركاء يحملون نفس التوجهات، ضمن مختلف الإدارات والأقسام، بما فيها إدارات الهندسة، التموين، الشحن، عمليات المطارات، السفر، تقديم الخدمات وغيرها.

وأقيم على هامش المعرض مؤتمر أتاح للموظفين الاطلاع على الجهود التي تبذلها طيران الإمارات ودناتا والشركاء لتعزيز الممارسات المستدامة.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح معرض «انطلاقة الغد»، قال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: يحتفي معرضنا اليوم بمسيرتنا في ترسيخ نهج الاستدامة في مختلف أنشطتنا وعملياتنا، وتوعية وإلهام موظفينا من خلال المبادرات المعروضة والمناقشات الهادفة حول الممارسات المستدامة، انطلاقاً من إيماننا بالأهمية المحورية للمسؤولية البيئية في تحقيق أهدافنا كناقلة، وكذلك ضمن قطاع الطيران بشكل عام، ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للانبعاثات الصفرية الصافية 2050».

وأضاف: باتت الاستدامة تحظى بالأولوية في استراتيجيات الحكومات والمجتمعات، وانطلاقاً من إيماننا في طيران الإمارات بأن المسؤولية الجماعية عبر النظام البيئي بأكمله تُعد أمراً حيوياً في نجاح الاستراتيجيات الموضوعة، نحرص على المضي قدماً في مشاريع خفض الانبعاثات، كما نسعى بدأب لتنفيذ برامج ومبادرات للحفاظ على الموارد من خلال إعادة التدوير والتوريد المسؤول.

وبدوره قال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لدناتا: تشكل الاستدامة جزءاً أساسياً من عملنا كشركة عالمية رائدة، فهي تشكل جزءاً حيوياً من القرارات التي نتخذها، والاستثمارات التي نعطيها الأولوية، والمعايير التي نضعها لأنفسنا ولشركائنا، ونحن ملتزمون بتعزيز عجلة التقدم بهذا المجال في مختلف أنشطتنا وعملياتنا من خلال حرصنا على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة في منشآتنا، وتسريع التحول إلى معدات الدعم الأرضي الكهربائية، والتعاون مع موردي الوقود البديل لخفض الانبعاثات.