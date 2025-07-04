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اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلات جديدة إلى بولندا

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4 يوليو 2025 19:07

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة تربط مطار الشارقة الدولي بمطار وارسو-مودلين في بولندا، وذلك ابتداءً من 20 ديسمبر 2025.
وتُعزز إضافة هذا المطار الجديد خدمات الشركة الحالية إلى مطار وارسو شوبان الدولي، مما يوفّر للمسافرين مرونة وراحة أكبر عند السفر إلى العاصمة البولندية.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا توسيع خدماتنا إلى مطار ثانٍ في وارسو، وتوفير رحلات يومية مباشرة بين دولة الإمارات وبولندا، وتعكس هذه الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا، كما تؤكد على تنامي الطلب على السفر الجوي الاقتصادي بين البلدين، ومن خلال إضافة مطار مودلين إلى جانب خدماتنا الحالية في مطار شوبان، نتمكن من توسيع نطاق عملياتنا في العاصمة البولندية ومحيطها، وتوفير مزيد من الراحة والمرونة للمسافرين.
وتُعد هذه الخدمة الجديدة امتداداً لجهود «العربية للطيران» في توسيع نطق خدماتها في بولندا، والتي تشمل حالياً مطار وارسو شوبان الدولي، ومطار كراكوف الدولي، وبذلك توفّر «العربية للطيران» للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين الإمارات وبولندا، سواء لأغراض العمل أو الترفيه.

 

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