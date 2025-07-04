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«مطارات أبوظبي» تنشئ مركز خدمات لوجستية للتجارة الإلكترونية

«مطارات أبوظبي» تنشئ مركز خدمات لوجستية للتجارة الإلكترونية
4 يوليو 2025 19:08

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مطارات أبوظبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «جيه دي بروبرتي JINGDONG Property»(JDP)، الذراع المتخصصة بالبنية التحتية لشركة «جيه دي.كوم JD.com» الرائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية، لتطوير وتشغيل مرافق لوجستية متقدمة ضمن المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.
وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية تطوير مستودعين حديثين، مستودع تحت الإشراف الجمركي وآخر للتخزين العام، بمساحة إجمالية تتجاوز 70 ألف متر مربع ضمن مجمع لوجستي تابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، في أول مشروع تُنفذّه «جيه دي بروبرتي» في دولة الإمارات.
ومن شأن هذه الاستثمارات في البنية التحتية أن تدعم قدرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، فضلاً عن دورها في تقوية منظومة الخدمات اللوجستية المخصصة للتجارة الإلكترونية والشحن المتخصّص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل مثالي مع رؤية إمارة أبوظبي في أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ومن خلال دمج خبرات «جيه دي بروبرتي» المتقدمة في تطوير البنية التحتية اللوجستية، مع موقعنا الاستراتيجي وقدراتنا التشغيلية، سيؤدي ذلك إلى الإسهام في بناء منظومة متكاملة ومحفّزة للاستثمار، وخلق المزيد من فرص النمو، والتأكيد على مكانة أبوظبي كلاعب محوري في سلاسل الإمداد العالمية».
وتُعدّ جيه دي.كوم، المدرجة في بورصة ناسداك، والمصنفة في المرتبة 47 ضمن قائمة «فورتشن غلوبال 500»، من أبرز الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وكانت «جيه دي بروبرتي» قد تأسّست في العام 2012 لتكون الذراع المتخصصة بالبنية التحتية لشركة جيه دي.كوم، وتمتلك اليوم أكثر من 50 مشروعاً للبنية الأساسية في تسع دول خارج الصين.
من جانبه، قال كاو دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه دي بروبرتي»: «يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي لتطوير مستودعات عالية المستوى في المجمع اللوجستي التابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، ويُمثل هذا التوقيع على هذه الشراكة محطة مُهمّة للطرفين، كما نثمّن عالياً الثقة والدعم من شريكنا، ونلتزم بتقديم خبراتنا ومواردنا لدعم تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية في الدولة، وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى توسيع استثماراتنا، وتعميق شراكتنا، لتحقيق نمو طويل الأمد يعود بالنفع على الجميع».
وسيُوفّر المركز الجديد مزايا الموقع الاستراتيجي بالقرب من مرافق المطارات وشبكات النقل، ما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ويدعم التوسع السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
باعتبارها منطقة حرة متعددة القطاعات، تقدّم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بيئة تجارية مصممة خصيصاً لجذب الاستثمارات الخاصة المتنوعة.
ومن المتوقع أن تُسهم الشراكة في تحقيق فوائد مشتركة كبيرة، بما يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، ويُسرّع مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

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