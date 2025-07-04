كوريا الجنوبية تحقق فائضاً في الحساب الجاري للشهر الـ25 على التوالي

سيؤول (وام)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي أمس، أن كوريا الجنوبية سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر الخامس والعشرين على التوالي في مايو على الرغم من انخفاض الصادرات.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 10.14 مليار دولار في مايو ارتفاعاً من 5.7 مليار دولار سجلت في أبريل وفقاً للبيانات التي جمعها البنك المركزي، وبذلك، سجلت البلاد فائضاً في الحساب الجاري لمدة 25 شهراً متتالياً منذ مايو عام 2023.

وبلغ الفائض الإجمالي في الحساب الجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، 35.11 مليار دولار مقارنة مع 27.06 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق حساب السلع فائضاً قدره 10.66 مليار دولار في مايو حيث انخفضت صادرات البلاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى 56.93 مليار دولار بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 46.27 مليار دولار مع انخفاض واردات المواد الخام.

وسجل حساب الخدمات عجزاً قدره 2.28 مليار دولار في مايو بسبب الطلب المتزايد على السفر إلى الخارج.