القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 4 تريليونات درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انعكس الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي على مؤشرات الأسواق، حيث اختبر مؤشر سوق أبوظبي مستوى 10 آلاف نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع مرتفعاً بنسبة %0.97، فيما أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة %1.22 عند مستوى 5753.2 نقطة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 4 تريليونات درهم، بعد مكاسب خلال الأسبوع قاربت 9.6 مليار درهم، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.64 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية 1.002 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأبوظبي بنحو المليار درهم إلى 3.083 تريليون درهم.

وعزّزت تعاملات شراء الأجانب من أداء مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 841 مليون درهم.

كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية إيجابية في كلا السوقين بمحصلة شراء 362.3 مليون درهم.

وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، حيث قاربت 11.8 مليار درهم بعد تداول أكثر من 4.26 مليار سهم خلال 214 ألفاً و228 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 419.5 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 17.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.311 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.891 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 4.67 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 126.44 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.7% من قيمة التداولات و70% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.797 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 5.09 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 297.79 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 171.48 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.86 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 4.69 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 171.48 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.89 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 3.06 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.97% ليربح 95.54 نقطة، ويغلق عند مستوى 9981.5 نقطة، مقارنة مع 9885.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10000 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9885.96 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 143 ألفاً و315 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.799 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.75 مليار درهم.

وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو المليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.083 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.084 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 49.56% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.577 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.1% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 422 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.035 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.457 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 422 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.61 مليار درهم تشكّل ما نسبته 64.69% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.419 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 59.96% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 190.89 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 190.89 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.424 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 1.615 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو 69.3 نقطة وبنسبة 1.22% عند مستوى 5753.27 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5683.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5763.59 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5657.8 نقطة.

وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 10.64 مليار درهم لتبلغ 1.002 تريليون درهم مقارنة بنحو 991.95 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.03 مليار درهم بعد تداول 1.46 مليار سهم خلال 70 ألفاً و913 صفقة.