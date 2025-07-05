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اقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تستقبل وفداً رفيع المستوى من البرازيل

جانب من الوفد البرازيلي مع مسؤولين بهيئة كهرباء ومياه دبي (من المصدر)
6 يوليو 2025 02:45

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً رفيع المستوى من جمهورية البرازيل الاتحادية برئاسة حكام ونواب حكام الولايات الشمالية الشرقية البرازيلية.
وتعرف الوفد الزائر على أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، وأهم المشاريع والمبادرات الخضراء في دبي، إلى جانب أبرز مشاريع الهيئة، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وترحب الهيئة بالوفود الزائرة التي تجد في مركز الاستدامة والابتكار منصة عالمية لتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وريادة الأعمال في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، واستكشاف فرص استثمار أحدث التقنيات لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة. 
ويدعم المركز جهود الهيئة لترسيخ الدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، وتحقيق استراتيجية الدولة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لدبي.

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الاستدامة
الطاقة النظيفة
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
البرازيل
دبي
الطاقة المتجددة
كهرباء ومياه دبي
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