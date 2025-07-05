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اقتصاد

أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان

أذربيجان تستثمر ملياري دولار في باكستان
6 يوليو 2025 02:45

باكو (وام)

وقعت أذربيجان وباكستان اتفاقية شراكة، تقوم بموجبها أذربيجان باستثمار ملياري دولار  في القطاع الاقتصادي الباكستاني، مما يرفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى جديد.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أوف باكستان أن التوقيع جرى أمس الأول في مدينة خانكندي بأذربيجان، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ووقع عن الجانبين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين

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