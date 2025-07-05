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اقتصاد

%2.5 نمو اقتصاد سلطنة عُمان في الربع الأول

%2.5 نمو اقتصاد سلطنة عُمان في الربع الأول
6 يوليو 2025 02:45

مسقط (وام)

سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ9.20 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليار ريال، وشمل ذلك نمواً في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عُماني.

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