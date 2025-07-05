الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات عاصمة عالمية لـ «الرحالة الرقميين» في اقتصاد المستقبل

800 مليار دولار سنوياً قيمة «العمل عن بُعد» (أرشيفية)
6 يوليو 2025 02:45

أبوظبي (وام)

رسخت دولة الإمارات مكانتها قوة رائدة ومساهماً محورياً في اقتصاد الترحال الرقمي، متجاوزة المفهوم التقليدي للعمل لتصبح ثاني أفضل وجهة في العالم للرحالة الرقميين لعام 2025، وفقاً لمؤشر «VisaGuide Digital Nomad Visa». 
ولم يأتِ هذا الإنجاز النوعي، الذي شهد قفزة من المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2023، من فراغ، بل هو نتاج رؤية استشرافية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية الرقمية كأصول للمستقبل.
وتؤكد منصة «Immigrant Invest» هذا التفوق، حيث وضعت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسبانيا، متقدمة على دول، مثل الجبل الأسود وجزر البهاما والمجر، وذلك استناداً إلى معايير صارمة تشمل جودة الإنترنت، والسياسات الضريبية، وتكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والأمن والاستقرار الذي لا يضاهى. ولقد دفع هذا الواقع الجديد الذي تحول فيه العمل عن بُعد من خيال إلى قوة اقتصادية عالمية هائلة، تقدر قيمتها بنحو 800 مليار دولار سنوياً، الحكومات حول العالم للدخول في سباق محموم لاستقطاب هذه الفئة من المواهب.

جذب العقول 
في هذا السياق، أكد الرحال الرقمي محمد شيخ الأرض، مؤسس منصة ومجتمع «الرحالة الرقميين العرب»، أن الإمارات لم تكتف بالمشاركة في هذا السباق، بل أصبحت تتصدره في المنطقة، حيث تقدم نموذجاً فريداً في جذب العقول المبدعة.
وقال: زرت الإمارات مرات عدة، وأقمت في إمارة الشارقة ولاحظت البنية التحتية الرقمية المتطورة للغاية، وانتشار شبكات الإنترنت العالية الجودة، وتوفر مساحات العمل المشتركة، والمجتمع المتنوع الثقافات.
وأضاف شيخ الأرض أن الإمارات جاذبة جداً، خصوصاً للرحالة الرقميين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التقنية والشركات الناشئة، الباحثين عن الاستقرار القانوني والضريبي والأمن والأمان وجودة الحياة، لافتاً إلى تألق مدن الإمارات بشكل ساحق على الخريطة العالمية، حيث رسخت أبوظبي ودبي مكانتهما كوجهتين لا يمكن تجاهلهما.
وقال محمد شيخ الأرض إنه على خريطة الرحالة العالميين، يمكن تصنيف دبي مركز أعمال رقمياً عالمياً، وهي الوحيدة التي تنافس المدن الأوروبية والآسيوية مثل بانكوك، وبرشلونة، أو كيب تاون، مؤكداً أن هذا التفوق يأتي مدعوماً ببرامج متخصصة مثل «برنامج العمل الافتراضي في أبوظبي» و«تأشيرة العمل عن بُعد في دبي»، والتي أطلقت بهدف استقطاب هذه الشريحة النوعية من العاملين، وهو ما تؤكده التقارير العالمية، حيث تتربع دبي على قمة أفضل بيئة للعمل عن بعد، وتأتي أبوظبي في المركز الرابع عالمياً حسب تقرير شركة «RemoteWork360».

الذكاء الاصطناعي   
وأدركت الإمارات مبكراً، بحسب شيخ الأرض، أن استقطاب المواهب الرقمية يمثل شريان حياة لاقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
إسبانيا
‏الجبل الأسود
المجر
البنية التحتية
الإمارات
الإنترنت
البهاما
الاقتصاد
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©