ذروة السفر الصيفي تنطلق في مطارات الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)



بدأت، أمس، ذروة السفر الصيفي في مطارات دولة الإمارات واستأنفت الناقلات الوطنية جداول رحلاتها، وسط إقبال سكان الدولة على السفر.

وقدمت الناقلات الوطنية نصائح رئيسة للمسافرين لضمان رحلات مريحة وميسرة، مثل ضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد السفر بـ 3 ساعات على الأقل، والتحقق من حالة رحلاتهم المحجوزة مسبقاً عبر مواقعها الإلكترونية، ومراكز الاتصال الخاصة بها، أو وكلاء السفر الخاصة بالمسافرين، واستخدام الخدمات الذكية للحجز وإصدار التذاكر واستكمال إجراءات السفر بشكل عام.

وقدّر مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يصل إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج، خلال العام الجاري، إلى 125.5 مليار درهم، مقارنة مع 119.7 مليار درهم العام الماضي، بنمو 5%، ومن المتوقع أن ينمو إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج سنوياً ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول عام 2035.



ذروة الصيف

أعلن مطار دبي الدولي (DXB)، مؤخراً، عن موسم ذروة الصيف، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار 3.4 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين 27 يونيو و9 يوليو 2025.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 265 ألف مسافر.

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خطة شاملة تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات والحفاظ على أمن الضيوف.

وينصح مطار دبي الدولي الضيوف المسافرين، خلال الأيام القادمة، باتباع هذه النصائح الرئيسية لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة، حيث إنه للمسافرين مع العائلات، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات، ويُنصح باستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر «الإنترنت»، وأجهزة الخدمة الذاتية، وخدمة تسليم الأمتعة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.



«الاتحاد للطيران»

تستعد «الاتحاد للطيران» لاستقبال أكثر من 7 ملايين مسافر خلال عطلة الصيف في مطار زايد الدولي، وقدمت عدداً من نصائح وإرشادات السفر لمساعدة الضيوف على الاستعداد لرحلتهم بسهولة، مثل الاطلاع على آخر معلومات الرحلة خلال فترات الذروة، والتوجه إلى مطار زايد الدولي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، ولمزيد من السلاسة، تقدّم «الاتحاد» خيارات متعددة للتخليص المبكر لإجراءات السفر.

وبحسب «فلاي دبي»، فإنها تستعد لانطلاق موسم ذروة السفر الصيفي، مع استئناف جدول رحلاتها بالكامل، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري.



«زايد الدولي»

قدم مطار زايد الدولي عدداً من النصائح للسفر خلال الموسم الصيفي، منها التأكد من حالة الرحلة بشكل مباشر عبر شركة الطيران قبل التوجه للمطار، ووضع الاحتياجات المهمة اللازمة للسفر في متناول اليد، من تذكرة الصعود والهوية والمستلزمات الضرورية الأخرى، وينصح المطار المسافرين بالوصول للمطار في وقت مبكر، واستخدام البوابات الذكية لإتمام إجراءات السفر، وتنزيل تطبيق شركة الطيران الخاصة بالمسافر، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي للمطار لمعرفة أي تحديثات على الرحلات والبوابات وخدمات المطار، إضافة إلى توفر مرافق للأطفال في المطار، وغيرها من الخدمات التي يوفرها المطار.

«طيران الإمارات»

أما «طيران الإمارات»، فتستعد لموسم السفر مع تزايد حركة المغادرين من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، وتوصي الناقلة عملاءها للتخطيط مسبقاً لرحلاتهم لاحتمال وجود ازدحام مروري إضافي على الطرق المؤدية إلى المطار، وامتلاء مواقف السيارات، وازدحام في مرافق المطار وإجراءات الجوازات، بالإضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه التنقل بين المباني والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة، وتدعو «طيران الإمارات» عملاءها إلى مراعاة وجودهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

وأكد عادل الرضا، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، وجود طلب قوي على السفر خلال موسم الصيف الحالي، حيث تم تسجيل حجوزات قوية مع استعداد تشغيلي متكامل من قبل الشركة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10%، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023.