التقنيات الجديدة تعزز العدالة الاجتماعية أم تقوضها؟

عبدالله أبوضيف (القاهرة)



بينما يلقى الذكاء الاصطناعي إشادة واسعة كأداة تعزز الإنتاجية وتفتح آفاق الابتكار في مختلف القطاعات، يتزايد النقاش حول مدى استفادة جميع فئات المجتمع من تقنياته، وهل يسهم فعلاً في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء أم أنه يعمّقها؟

يرى باحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قوة دافعة نحو مزيد من العدالة الاجتماعية، إذا ما استُخدم بالشكل الصحيح. ووفقاً لمقال بحثي نشره مركز التنمية العالمية، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، قادرة على تحسين مستويات المعيشة في الدول النامية، وبالتالي تقليل الفوارق الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، أشارت مجلة تايم إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تفتح المجال لحلول مبتكرة في التعامل مع القضايا الاجتماعية، مثل تطوير أدوات تعليمية تساعد الطلاب من ذوي الدخل المنخفض، ما يعزز فرص المساواة في التعليم.

لكن على الجانب الآخر، أظهر تقرير صادر عن معهد بروكينجز أن نحو نصف الأميركيين يعتقدون أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم فجوة الدخل وزيادة الانقسام الاجتماعي. كما حذرت دراسة نُشرت في مجلة PNAS Nexus من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعزز التفاوتات القائمة إذا لم يتم استخدامه بحذر وتوجيه.

من جانبه، أوضح محمد أمين، الباحث المتخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي، أن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة حقيقية لسد الفجوات الاجتماعية، خصوصاً في القطاع المالي. وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خدمات مالية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يوسع دائرة المستفيدين لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وليس فقط أصحاب الثروات الكبيرة.

وضرب أمين مثالاً بمنصة «أموال» المصرية، التي تمكنت من توظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير محافظ استثمارية بمستوى قريب من تلك التي تقدمها المؤسسات الكبرى، ولكن ضمن نموذج مالي يناسب الأفراد، مما يعزز من فرص الشمول المالي، ويقلل من الفجوة في الوصول إلى أدوات الاستثمار المتقدمة.