ماذا لو  أصبح الذكاء الاصطناعي أذكى أو أقوى من البشر؟!

يعكس هذا التساؤل في عمقه سوء فهم جوهري، حيث إن الذكاء البشري لطالما اعتمد على تطوير الأدوات والتكنولوجيات منذ القدم وهذا التطوير لهذه الأدوات والتقنيات متواصل ومستمر إلى يومنا هذا.. والذكاء الاصطناعي ما هو إلا الأداة الأحدث في هذه السلسلة.

ودعوني هنا ألفت نظركم إلى أن الذكاء البشري لطالما تعزز وتقوَّى بأدوات وتكنولوجيات من قبيل الكتابة، والمطبعة والكهرباء و«الإنترنت».. والذكاء الاصطناعي هو الأداة الأحدث في هذه السلسلة من الأدوات التي سيرتقي معها الذكاء البشري إلى المستوى التالي. وبتعبير آخر يمكن النظر أو يمكن اعتبار أن التكنولوجيا مَثلها كمثل الماء والمجتمع هي تلك السفينة التي عندما يرتفع الماء، ترتفع معه السفينة.. والذكاء الاصطناعي في هذه الحالة هو ذلك المد العالي الذي بدلاً من الخوف منه، يجب أن نتعلم كيف نركب موجه.

الذكاء الاصطناعي هو بمثابة ذلك المد المرتفع الذي بفضله سيصبح البشر أكثر قوة.. والتخلي عن الذكاء الاصطناعي أو إيقاف مد تطوره ليس من الحكمة.

وفي السباق العالمي نحو تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، أرى فريقين متعارضين:

* أحدهما يركز على منع الآخرين من التقدم - بخلق الحواجز، والقيود، والحدود.

* والآخر يركز على القيام بعملنا بشكل أسرع وأفضل - وأنا أؤمن بأن هذا هو النهج الصحيح.