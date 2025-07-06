«جوجل» تطلق نموذج «فيو3» للمستخدمين عالمياً

دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل» بدء توفير نموذج الذكاء الصناعي لتوليد الفيديوهات «فيو3» لجميع مستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة «جيمني» في أكثر من 159 دولة.

وبات نموذج توليد الفيديوهات متاحاً للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر المعروفة باسم «جوجل أيه آي برو»، ويتيح توليد 3 فيديوهات يوميا كحد أقصى.

وكشفت «جوجل» عن نموذج الذكاء التوليدي «فيو3» في مايو الماضي، ويسمح للمستخدمين بإنتاج فيديوهات تصل إلى 8 ثوان باستخدام أوامر نصية مكتوبة مطولة.

وقال جوش وودورد المسؤول في «جوجل» إن الشركة تعمل على إضافة خاصية توليد فيديوهات باستخدام الصور إلى منصة جيمني.

ويذكر أن الاشتراك في خدمة «جوجل أيه ي برو» يتيح للمستخدم المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي طورتها «جوجل»، إلى جانب مساحة تخزين إضافية على الحوسبة السحابية بسعة 2 تيرابايت.