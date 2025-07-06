18 وجهة صيفية للناقلات الوطنية لعام 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



بدأت الناقلات الوطنية تسيير رحلاتها الصيفية الموسمية لأكثر من 18 وجهة منها جزر سياحية، ومدن ساحلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وأطلقت الاتحاد للطيران 7 وجهات موسمية صيفية، وهي العلمين في مصر، وأنطاليا في تركيا، ونيس في فرنسا، وملقة في إسبانيا، إضافة إلى جزر ميكانوس وسانتوريني في اليونان، وسانت بطرسبيرغ في روسيا.

وتسير الاتحاد للطيران بحسب بيانات مايو الماضي، إلى 72 وجهة، ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد للطيران حالياً 100 طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية وخدماتها المتطورة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، استقبلت الاتحاد 8.4 مليون مسافر، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من العام 2024 مع حفاظها على معدل حمولة مهم بلغ 87%.

ويأتي إطلاق وجهات العام الحالي جزءاً من خطة الاتحاد الطموحة لتوسيع شبكة رحلاتها لعام 2025، التي تشمل 16 وجهة جديدة تتوزع بين أفريقيا «الجزائر، تونس، العلمين»، وأميركا الشمالية «أتلانتا»، وآسيا «هانوي، هونغ كونغ، تايبيه، تشيانغ ماي، كرابي، ميدان، بنوم بنه».

ويعكس هذا التوسع التزام الاتحاد للطيران بربط الثقافات المتنوعة وتقديم تجارب سفر سلسة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.



شبكة صيفية

وأعلنت فلاي دبي في وقت سابق عن إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضم 11 وجهة موسمية، لتمنح المسافرين تجارب سفر مميزة واستثنائية لأبرز الوجهات السياحية العالمية منذ 4 يونيو، ويشمل وجهتين جديدتين هما أنطاليا على الريفييرا التركية والعلمين على الساحل الشمالي لمصر.

وتشغل الناقلة رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي “AYT” منذ 05 يونيو وإلى مطار العلمين الدولي “DBB” منذ 21 يونيو. ومع إضافة هاتين الوجهتين يمكن لمسافري فلاي دبي استكشاف سواحل البحر الأبيض المتوسط من شواطئ تركيا إلى المنتجعات في شمال مصر.

وتتمثل الـ 11 وجهة موسمية لفلاي دبي في كورفو باليونان، وتيفات بالجبل الأسود، وطرابزون- تركيا، وأنطاليا- تركيا، وباتومي -جورجيا، إضافة إلى بودروم تركيا، ودبروفنيك- كرواتيا، وميكونوس -اليونان، وأولبيا- إيطاليا، وسانتوريني- اليونان، والعلمين - مصر.



وجهات جديدة

وأعلنت «العربية أبوظبي» مؤخراً عن إطلاق رحلات موسمية جديدة بين أبوظبي ومحافظة الجيزة في مصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة للمسافرين بين البلدين خلال موسم الصيف، وتستمر الرحلات إلى الجيزة من 26 يونيو 2025 حتى 11 سبتمبر 2025، وأعلنت مؤخراً عن إطلاق وجهة يريفان في أرمينيا ليصبح إجمالي وجهاتها 29 وجهة حتى يونيو المقبل، وتوفر الشركة رحلات مباشرة إلى وجهات تشمل أحمد آباد، الإسكندرية، عمّان، بغداد، البحرين، باكو، بيروت، القاهرة، شيتاغونغ، تشيناي، كولومبو، دكا، فيصل آباد، كاتماندو، كوتشي، كلكتا، كوزيكود، الكويت، موسكو، ملتان، مسقط، صلالة، صبيحة، طشقند، تبليسي، تريفاندرم، طرابزون، ويكاترينبورغ.



إنفاق سياحي

وخلال العام 2023، احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً في إنفاق سكانها على السفر للخارج بقيمة بلغت 115.7 مليار درهم، متصدرين القائمة الدولية للسفر للخارج على المستوى الإقليمي؛ بحسب تقرير سابق لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي أشار إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على السفر للخارج، مرجعاً ذلك إلى النمو الملحوظ للإقبال على السفر بين سكان الدولة، فضلاً عن قوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح السفر إلى الكثير من الدول من دون تأشيرة مسبقة.

وبحسب توقعات سابقة لمجلس السفر العالمي ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج خلال العام الماضي إلى 119.9 مليار درهم، مقارنة بـ 115.7 مليار درهم في العام 2023، بنمو 3.6%.