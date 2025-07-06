«التنمية الأفريقي» يقرض جنوب أفريقيا 470 مليون دولار

بريتوريا (وام)



وافق بنك التنمية الأفريقي على تقديم قرض بقيمة 470 مليون دولار لجنوب أفريقيا، من أجل دعم برنامج النمو الأخضر.

وذكرت شبكة تلفزيون «بريكس» الدولية، أمس الأحد أن تلك الأموال ستخصص لدعم الاقتصاد الأخضر في جنوب أفريقيا، حيث يتم تقليص الاعتماد على الكربون كمصدر للطاقة، لافتة إلى أن تلك الأموال تشكل المرحلة الثانية من الدعم الذي يقدمه البنك لجنوب أفريقيا من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، موضحة أن البنك كان قد قدم قرضاً لجنوب أفريقيا بقيمة 300 مليون دولار عام 2023، والذي أسهم إلى حد بعيد في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد.

وبيَّنت الشبكة أن برنامج النمو الأخضر يشمل تحسين أمن الطاقة من خلال تحسين قطاع إنتاج الطاقة، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر من خلال الاستغناء عن الكربون كمصدر للطاقة، فضلاً عن تحسين كفاءة منظومة النقل.