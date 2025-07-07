النفط يعوض بعض خسائره في ظل شح الإمدادات

عوض النفط بعض خسائره اليوم الاثنين في وقت أدى فيه الشح الفعلي للإمدادات إلى التخفيف من أثر قرار تحالف أوبك+، زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، إضافة إلى مخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى عند 67.22 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش بلغ الانخفاض 22 سنتا فقط أو 0.3 بالمئة إلى 68.08 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 66.63 دولار للبرميل أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 65.40 دولار للبرميل.



