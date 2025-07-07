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اقتصاد

"أدنوك للحفر" تحقق معدل تشغيل كامل بنسبة ‎%100 لأسطولها

"أدنوك للحفر" تحقق معدل تشغيل كامل بنسبة %100 لأسطولها
7 يوليو 2025 13:30

حقّقت "أدنوك للحفر" معدل تشغيلٍ كامل بنسبة ‎%100 لأسطولها، وذلك بعد دخول الحفّارتين البحريّتَين عاليتَي المواصفات "الجُرْف" و"دانة" رسميّاً حيّز الخدمة. 
ومع انضمام الحفارتين يرتفع عدد الحفّارات العاملة إلى 34 حفّارة بحرية، ليصبح الأسطول من بين الأكبر على مستوى العالم. 
ويعزّز هذا الإنجاز ريادة "أدنوك للحفر" في عمليات الحفر البحري، كما يرسّخ، في الوقت ذاته، مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة عالمية موثوقة في قطاع الطاقة، من خلال توفير قدراتٍ إنتاجيةٍ كبيرة، وموثوقيةٍ عالية، وقيمةٍ مستدامةٍ وطويلة الأجل للسوق.

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