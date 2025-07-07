300 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال عام



حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2024 لتسجل 3.093 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.793 تريليون درهم في ختام النصف الأول من عام 2024 وبزيادة بلغت 299.58 مليار درهم.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين الأجانب من التداولات الإجمالية من 35% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 42% من تداولات النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة 7%، وتزامن ذلك مع زيادة صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 99.5% من 6.842 مليار درهم إلى 13.648 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة تداولات المؤسسات (البيع والشراء) خلال فترة المقارنة ارتفعت بنسبة 28% من 218.299 مليار درهم إلى 279.544 مليار درهم، مشيرة إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي زاد من 1.022 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1.244 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 22%.

وفيما يخص نشاط التداولات أوضحت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة التداولات الإجمالية نمت بنسبة 33.5% من 134.377 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 179.465 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وقالت إنه نتيجة لذلك فقد نما معدل التداول اليومي في السوق من 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 1.477 مليار درهم، وبنسبة زيادة 31.4%.

وأوضحت الإحصائيات أن حجم التداول نما بنسبة 42.2% من 34.1 مليار سهم إلى 48.515 مليار سهم، مشيرة إلى أن عدد الصفقات المنفذة خلال فترة المقارنة ارتفع من نحو مليوني صفقة إلى 2.927 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ورصدت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادةً في قيمة تعاملات الأفراد (بيعاً وشراءً) بنسبة 57% من 50.455 مليار درهم إلى 79.386 مليار درهم. وذكرت أن حصة الإماراتيين من كمية التداولات الإجمالية انخفضت من 65% خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 58% من إجمالي كمية التداول في السوق خلال النصف الأول من عام 2025، لافتةً إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة نمت خلال فترة المقارنة بنسبة 120% من 757.29 مليون درهم إلى 1.166 مليار درهم في ختام النصف الأول من العام 2025.