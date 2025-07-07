«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» تستحوذ على 22.5% في «مواصلات القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، موافقتها على الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة مع خيار زيادة ملكيتها إلى 50.6%، مع مراعاة استكمال بعض الشروط والموافقات الرقابية ذات العلاقة.

ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة، ويعزز مكانتها شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة التنقل المستدام والآمن في دولة الإمارات والمنطقة، عبر توسيع حضورها وتسريع وتيرة الابتكار في خدمات النقل.

وستسهم الصفقة في توفير فرص كبيرة لتحقيق التآزر بين العمليات، مما يمهّد الطريق لتحقيق مستويات أعلى من الربحية وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وانطلاقاً من إرث شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الممتد على مدار 25 عاماً في السوق، ستسهم الصفقة في توسيع محفظة الشركة بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة لمستقبل التنقل الذكي والمستدام.

وستعزّز عملية الاستحواذ إمكانات الشركة في قطاع النقل العام عند استكمالها، بما يمهّد الطريق للتعاون في تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة، ويُتيح فرصاً جديدة للارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز تجربة المتعاملين.

وتدعم هذه الشراكة أيضاً طموحات دولة الإمارات نحو إرساء منظومة تنقل ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك التنقل الذاتي، الذي يسهم في بناء شبكة نقل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: لم يعد الابتكار مجرد خيار في مجال التنقل، بل أصبح ضرورة استراتيجية، ويجسّد استثمارنا في شركة مواصلات القابضة التزامنا الجاد والمستمر بالمساهمة في رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع النقل، من خلال تحقيق التكامل بين أحدث التقنيات وأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توفير حلول تنقّل أكثر أماناً وسهولة وذكاءً، تلبي الاحتياجات المتغيّرة للمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وبالتعاون مع مواصلات، سنقدّم للعملاء تجربة استثنائية ترتكز إلى المنصات الرقمية، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل متعدد الوسائط، لنرسي معاً معايير جديدة للتنقل الذكي.

من جهته قال عمير المهيري، المدير العام لشركة مواصلات القابضة: تمثّل شراكتنا مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات فصلاً جديداً وواعداً في مسيرتنا الطموحة نحو تحقيق الريادة في مجال حلول التنقّل المتكاملة، ومن خلال التزامنا المشترك بتعزيز التنقّل الذكي، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والتميّز في تقديم الخدمات العامة، سنتمكن من اغتنام فرص كبيرة لتعزيز جودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة رضا عملائنا معاً، سنسعى إلى إعادة تعريف تجربة التنقّل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمعات التي نخدمها.