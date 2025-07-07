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اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى «ميونيخ»

«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى «ميونيخ»
7 يوليو 2025 18:08

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق أحدث وجهاتها إلى مدينة ميونيخ الألمانية انطلاقاً من الشارقة واعتباراً من 15 ديسمبر 2025.
وستُسير الشركة رحلاتها المباشرة يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميونيخ الدولي، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة بين دولة الإمارات، وإحدى أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في أوروبا.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يُعد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ميونيخ خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، وتُعد ميونيخ من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في ألمانيا، والتي تستقطب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وتعكس هذه الوجهة التزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر اقتصادية وذات قيمة مضافة، فضلاً عن دعم خططنا الاستراتيجية للنمو المستدام. ونتطلع قدماً للترحيب بمسافرينا على متن الرحلات الجديدة وتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لهم.
ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى ميونيخ توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة «العربية للطيران» الأوروبية المتنامية من مراكز عملياتها في الإمارات، والتي تشمل وجهات رئيسة مثل فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ.
وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضور الشركة في السوق الأوروبي، وتفتح المجال أمام مزيد من الفرص للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات سفر اقتصادية ومريحة.

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