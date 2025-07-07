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اقتصاد

«غرف الإمارات» يشارك في اجتماع الغرف العربية التركية

«غرف الإمارات» يشارك في اجتماع الغرف العربية التركية
7 يوليو 2025 19:07


أزمير(تركيا) (الاتحاد)
شارك اتحاد غرف الإمارات في الاجتماع المشترك السادس للغرف العربية التركية، الذي عقد في مقر غرفة تجارة أزمير بمدينة أزمير التركية، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف واتحادات الغرف العربية.
شهد الاجتماع - الذي حضره حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات - بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا.
وتضمن الاجتماع - الذي تواصل على مدى يومين - كلمات تطرقت إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية التركية وتطوير القطاع الخاص من أجل التنوع الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى طاولة مستديرة تم خلالها بحث التعاون بين الدول العربية وتركيا إلى جانب عرض تقديمي لمعهد السياسات الاقتصادية في تركيا.
وجرت خلال الاجتماع لقاءات ثنائية بين ممثلي الغرف العربية والتركية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة
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