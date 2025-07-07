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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تطلق مبادرة «الاقتصادي الصغير»

«اقتصادية الشارقة» تطلق مبادرة «الاقتصادي الصغير»
7 يوليو 2025 19:54


الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة «الاقتصادي الصغير»، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية الوعي المالي والمهارات الاقتصادية لدى الناشئة وذلك تزامناً مع عام المجتمع.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في سياق حرص الدائرة على بناء جيل واعٍ اقتصادياً قادر على فهم مفاهيم الادخار والاستثمار واكتساب مبادئ ريادة الأعمال منذ سن مبكرة.
يشمل البرنامج سلسلة من الورش التفاعلية التي تقدم بأساليب مبتكرة وتناسب الفئة العمرية المستهدفة ما يسهم في ترسيخ الثقافة المالية لديهم بطريقة عملية وشيقة.
وقالت نورة الزرعوني نائب مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة: «نسعى من خلال المبادرة التي تأتي في إطار عام المجتمع إلى غرس مفاهيم الوعي المالي والسلوك الاقتصادي السليم لدى أبنائنا في بيئة تفاعلية ممتعة».
يمتد البرنامج لمدة 8 أيام ويشمل ورشاً تعريفية بدورالإدارات الخدمية كالرقابة والحماية التجارية والتسجيل والترخيص وورشاً أخرى في الاقتصاد والمصاريف والادخار ونشاط الميزانية المتوازنة علاوة على ورش عن رخصة مسار ونجوم الأعمال.

اقتصادية الشارقة
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