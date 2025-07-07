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اقتصاد

«الاقتصاد والسياحة» تحصد 3 جوائز خلال مؤتمر «غوف ميديا» بسنغافورة

خلال تسلم الجوائز (من المصدر)
8 يوليو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت وزارة الاقتصاد والسياحة، بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر «غوف ميديا 2025»، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية رائدة تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي.
وحصدت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية، عن منصة «السجل الاقتصادي الوطني - نمو»، وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي، عن مبادرة «100 شركة من المستقبل - Future100»، وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهودها في تطوير الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية». 
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة عمل ريادية في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجوائز يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي.

وزارة الاقتصاد والسياحة
الإمارات
سنغافورة
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