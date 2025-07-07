13.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أول جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مسارها الصاعد في أول يوم تداول من الأسبوع الجاري، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 10 الآف نقطة، ويتجاوز أعلى مستوى وصل له في فبراير 2023، فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من تجاوز مستوى 5800 نقطة.

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تجاوز عمليات بيع لجني الأرباح في سوق أبوظبي، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية الإجمالية 13.82 مليار درهم، موزعة بواقع 6.54 مليار درهم لسوق أبوظبي، و7.28 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً نسبياً في التداولات؛ لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.15 مليار درهم بعد تداول أكثر من 846 مليون سهم خلال 45 ألفاً و796 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 25.37 نقطة وبنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10006.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1443 مليار درهم، شملت ما يزيد على 545.79 مليون سهم عبر 34465 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 48 شركة، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة، وثبات أسهم 42 شركة.

وتصدر سهم «سبيس 42» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 186.32 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 11.8 مليون درهم، ثم «برجيل» بقيمة 102.72 مليون درهم، ويليه «بريسايت» بقيمة 99.24 مليون درهم. وجاء سهم «سبيس 42» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 82.86 مليون سهم، وتلاه سهم «برجيل» بتداول 68.63 مليون سهم، ثم «لولو القابضة» بنحو 67.66 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 293.76 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 298.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.74 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 739.24 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 720.95 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 18.28 مليون درهم.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جديد أمس بمقدار 49.35 نقطة، وبنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 5802.62 نقطة بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 15 شركة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 715.28 مليون درهم، بعد التعامل على 301 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11331 صفقة. وشهد السوق تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة بقيمة إجمالية 142.75 مليون درهم شملت 43.8 مليون سهم من أسهم الخليج للملاحة القابضة، ومصرف عجمان.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 148.69 مليون درهم. فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 75.62 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 311.15 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 207.27 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 103.88 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 44.84 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 511.84 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 467 مليون درهم.