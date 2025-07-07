بنوك الإمارات الأسرع نمواً في القيمة السوقية بالشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت البنوك الإماراتية الرئيسية أسرع معدل نمو في القيمة السوقية بين بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثاني من العام 2025، وفقاً لبيانات «إس آند بي جلوبال ماركيت أنتليجنس» التي قدرت إجمالي القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك في الإمارات بنحو 560 مليار درهم (155.1 مليار دولار).

وجاءت 5 بنوك إماراتية ضمن تصنيف «إس آند بي جلوبال ماركيت أنتليجنس» لأكبر 20 بنكاً من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثاني من العام 2025، شملت بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، ودبي الإسلامي.

وفي حين جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث ضمن القائمة والأول على مستوى الدولة، بقيمة سوقية بلغت 183.2 مليار درهم (49.93 مليار دولار) وبنمو نسبته 20.2%، جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة بنوك المنطقة الأسرع نمواً في القيمة السوقية بنسبة بلغت 34%، لتصل إلى 78 مليار درهم (21.26 مليار دولار).

وحافظ بنكا الراجحي الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 7.3%، والوطني السعودي الذي ارتفعت قيمته السوقية بنحو 0.8% فقط، على مركزيهما الأول والثاني في قائمة البنوك الأكبر في الرسملة بقيمة بلغت 100.89 مليار دولار و57.8 مليار دولار على التوالي.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في السادسة ضمن التصنيف بقيمة سوقية بلغت 143.9 مليار درهم (39.2 مليار دولار) بنمو نسبته 12.9%، في حين تقدم بنك أبوظبي التجاري من المرتبة العاشرة في الربع الأول إلى المرتبة التاسعة في الربع الثاني بقيمة سوقية بلغت 97.6 مليار درهم (26.86 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 23.7%.



أبوظبي الإسلامي

وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي ثلاث مراتب ضمن التصنيف ليحل في المرتبة الـ14 مقارنة بالمرتبة الـ17 في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن ارتفعت قيمته السوقية إلى 21.26 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنة بالربع السابق.

وأشار التقرير إلى قيام مصرف أبوظبي الإسلامي خلال هذه الفترة بإبرام شراكة مع شركة بن غاطي القابضة للتطوير العقاري لتقديم حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشتري المنازل، وإطلاق أول منصة على الإطلاق للصكوك –وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة تشبه السندات– تتيح الاستثمار في الصكوك الجزئية بمبالغ تبدأ من 1000 دولار فقط، وهو أقل بكثير من الحد التقليدي البالغ 200 ألف دولار.

وعلى الصعيد المالي، سجل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول، ليصل إلى 1.9 مليار درهم، مدفوعاً بميزانية عمومية قوية، وزخم أعمال متزايد، ونمو مستدام في قاعدة العملاء.

وكان المصرف أيضاً ثاني أفضل أداء بين البنوك في عام 2024، محققاً عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 23.5%، وهامش فائدة صافي بلغ 3.88%، ونسبة كفاءة بلغت 29.58%.

كما تقدم بنك دبي الإسلامي مرتبة واحدة ليصل إلى المركز الثامن عشر في التصنيف بقيمة سوقية بلغت 65.5 مليار درهم (17.85 مليار دولار)، مسجلاً نمواً نسبته 26.5%.