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اقتصاد

النفط يتراجع مع تقييم تطورات الرسوم الأميركية

أسعار النفط
8 يوليو 2025 08:26

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات لشهر أغسطس.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 69.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 67.69 دولار للبرميل.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إبلاغ شركائه التجاريين، ومن بينهم موردون رئيسيون مثل كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى مصدرين أصغر مثل صربيا وتايلاند وتونس، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس.

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المصدر: وكالات
النفط
الرسوم الجمركية الأميركية
أسعار النفط
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