الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ علقت بين الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الذي حد من أي زخم صعودي.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3331.85 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولار.

من المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر يونيو، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، المزيد من المؤشرات على سياسات البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1368.93 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1112.88 دولار.



