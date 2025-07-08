البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس بالقاهرة

أعلنت البورصة المصرية أنها علقت التداول اليوم الثلاثاء مشيرة إلى اضطرابات مستمرة تؤثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة عبر نظام التداول، وذلك بعد يوم من اندلاع حريق في مركز رئيسي لخطوط البيانات والاتصالات في القاهرة هو سنترال رمسيس.

وذكر بيان للبورصة أنه "في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو".