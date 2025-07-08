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اقتصاد

طيران الإمارات تشغل طائرات «A350» على رحلاتها إلى الدمام

طيران الإمارات تشغل طائرات «A350» على رحلاتها إلى الدمام
8 يوليو 2025 18:58

دبي، الدمام (الاتحاد)
بدأت طيران الإمارات رسمياً تشغيل طائراتها الجديدة من طراز «A350» على رحلاتها المنتظمة إلى الدمام، لتصبح بذلك أول وجهة في المملكة العربية السعودية تستخدم عليها الناقلة الجيل الجديد من طائرات أسطولها.وستشغل طيران الإمارات طائرة «A350» على الرحلة «ئي كيه 827» التي تقلع من دبي في الساعة 7:30 صباحاً وتصل إلى الدمام في الساعة 7:50 صباحاً، ورحلة العودة «ئي كيه 828» التي تغادر الدمام الساعة 9:20 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 11:45 صباحاً. 
وتوفر الطائرة 312 مقعداً ضمن ثلاث درجات «32 مقعداً، قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة تماماً في درجة الأعمال بترتيب 1-2-1، و21 مقعداً وثيراً في الدرجة السياحية الممتازة بترتيب 2-3-2، و259 مقعداً فسيحاً في الدرجة السياحية بترتيب 3-3-3». 
وصممت جميع المقصورات على متن الطائرة لتوفير تجربة سفر متميزة، حيث تتميز بأسقف أعلى وممرات أوسع، كما ينعم المسافرون في جميع الدرجات بأحدث نظام للترفيه الجوي حائز جوائز عالمية رفيعة، ويقدم تجربة مشاهدة سينمائية، وإلى جانب ذلك تتميز الطائرة بإضاءة محسنة لمقصورات المسافرين، واتصال أسرع عبر شبكة الواي فاي عالية السرعة، وتصميماً محسناً للمقاعد للتمتع بقدر أعلى من الراحة.ويجسد تشغيل طائرات الإيرباص «A350» على الرحلات إلى الدمام التزام طيران الإمارات المستمر تجاه مسافريها في المملكة العربية السعودية التي بدأت الناقلة عملياتها إليها قبل أكثر من ثلاثة عقود، حيث تخدم الناقلة حالياً أربع وجهات في المملكة تشمل كلاً من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام.

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