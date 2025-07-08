«الفطيم للتكنولوجيا» تبرم شراكة مع «جونسون كونترولز» لإطلاق منصة للمباني الذكية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الفطيم للتكنولوجيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة «جونسون كونترولز» لإطلاق منصة «OpenBlue» العالمية للمباني الذكية في دولة الإمارات ويعد هذا التعاون خطوة رئيسة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية، وتقديم حلول متقدمة في مجال إدارة الطاقة للمؤسسات والهيئات الحكومية في المنطقة.وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية خاصة نظمتها شركة الفطيم للتكنولوجيا قدمت خلالها للعملاء والمعنيين في القطاع نظرة معمّقة ومباشرة على منصة «OpenBlue» ونظام «Facility Explorer FX» من جونسون كونترولز، وسلطت الفعالية الضوء على الدور الذي تلعبه هذه التقنيات في تمكين المؤسسات من اعتماد إدارة ذكية للمباني والتي ترتكز على البيانات.

وتتيح المنصة للشركات من الوصول إلى رؤى تشغيلية فورية، واعتماد نماذج صيانة تنبؤية تمكنهم من الارتقاء بتجارب مرتادي المباني وتسهم في دعم الأهداف المؤسسية للاستدامة في الوقت ذاته، ومن خلال الدمج بين الذكاء الرقمي وترشيد استهلاك الطاقة، تستجيب المنصة للطلب المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي على بنية تحتية أكثر تطورًا وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال رازي حمادة، المدير العام لشركة الفطيم للتكنولوجيا: تعد شراكتنا مع جونسون كونترولز خطوة رئيسة لتحقيق رؤيتنا الرامية لتوفير مباني أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامةً على مستوى المنطقة، ومن خلال إطلاق منصة «OpenBlue» نتيح لعملائنا اعتماد آليات التحول الرقمي استناداً إلى الذكاء اللحظي، وتوفير استهلاك الطاقة، وتعزيز تجارب المستخدمين داخل المرافق، ويجسّد هذا التعاون التزام شركة الفطيم للتكنولوجيا بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.

ومن جانبها، قالت إيفجينيا أوستروفسكايا، رئيسة قسم الحلول الرقمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية في شركة «جونسون كونترولز»: يسعدنا التعاون مع الفطيم للتكنولوجيا لإدخال نظام «OpenBlue» إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مستقبل المباني الذكية، حيث سنعمل على توظيف التحليلات الفورية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والارتقاء بتجربة المستخدم داخل المرافق نحو مستويات أكثر تطوراً وتفاعلية.