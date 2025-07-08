«دبي الإسلامي» يرتب صفقة تمويل بقيمة مليار دولار لباكستان

دبي (الاتحاد)



أعلن «دبي الإسلامي» نجاحه في إتمام صفقة تمويل مشترك بارزة لأجل محدد بقيمة مليار دولار لصالح حكومة باكستان، وذلك ضمن تحالف كبير وواسع ضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وتعد هذه الصفقة من أبرز النماذج التمويلية المبتكرة، حيث تمتد لأجل خمس سنوات، وتستند جزئياً إلى ضمان قائم على سياسات بنك التنمية الآسيوي، ما يجعلها أول صفقة من نوعها مدعومة بضمان مماثل من قبل بنك التنمية الآسيوي لصالح البلاد.

وتُمثل الشريحة الإسلامية من الصفقة، والتي تمت هيكلتها كمرابحة متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، حوالي 89% من إجمالي قيمة التسهيلات التمويلية.

وتولى «دبي الإسلامي» قيادة هذه الصفقة بصفته المنسق الإسلامي العالمي الوحيد لها، كما عمل إلى جانب «ستاندرد تشارترد» كمنظم رئيسي مفوض ومدير اكتتاب مشترك، وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي من بين البنوك الإسلامية الرائدة الأخرى في المنطقة والمشاركة في هذه الصفقة.