الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أحمد بن سعيد يعتمد تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا ضمن «دييز»

أحمد بن سعيد
9 يوليو 2025 01:54

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تعيينات جديدة في مناصب قيادية عُليا ضمن الهيكل الإداري للسلطة، وذلك في إطار استراتيجية «دييز» الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة القيادية، ودعماً لمسيرة التكامل المؤسّسي والتحوّل الشامل في عمليات السلطة.
وشملت التعيينات الجديدة تعيين جمعة المطروشي في منصب مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز»، وتعيين بدر بوهناد مديراً عاماً لـ«واحة دبي للسيليكون».
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن هذه التعيينات تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث الفارق، من خلال مزيج من الخبرات القيادية والطاقات الشابة الواعدة، بما يسهم في تمكين الجيل الجديد من القادة، وتعزيز قدرات فرق العمل الوطنية لقيادة المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار، ودفع مسيرة التكامل وتطوير نموذج اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة.
وتُجسّد هذه التعيينات توجّه «دييز» الاستراتيجي نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر تكاملاً وجاذبية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يدعم مُساهمتها المباشرة في تحقيق أولويات خطة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي
"طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية على تقاطع شارع الوصل مع "المنارة"
سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
دييز
أحمد بن سعيد
الاستثمار
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©