«الصناعة» تتعاون مع «إي آند» لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند الإمارات» لتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على شهادة برنامج المحتوى الوطني، التابع للوزارة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، بما يدعم الابتكار والمرونة الاقتصادية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «إي آند الإمارات» مجموعة من الحوافز الحصرية للشركات ضمن البرنامج والمسجلة لدى الوزارة والتي يزيد عددها حالياً عن 7.000 شركة، وتشمل هذه الباقات المخصصة أسعاراً تفضيلية على خدمات «الإنترنت» والهاتف المتحرك وحلول الدفع الرقمية وأدوات «مايكروسوفت» الإنتاجية؛ بهدف تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، ويعد برنامج المحتوى الوطني ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضافت: ساهم برنامج المحتوى الوطني في تحقيق العديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية على مستوى تمكين الشركات، وتعزيز نموها وتنافسيتها، من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات، ووصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم بنهاية عام 2024، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً رئيساً في هذا النمو والتوسع الذي تشهده سلاسل التوريد الوطنية.



حلول رقمية

قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: نفخر بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دفع أجندة برنامج المحتوى الوطني نحو الأمام، ولتحقيق المزيد من النجاح، إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكينها بحلول رقمية متقدمة تفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزز من تنافسيتها، وتدعم استدامة نجاحها على المدى الطويل، وبصفتنا شريكاً رئيسياً في هذا البرنامج، فإن هذه الشراكة تساهم في تحفيز الشركات للحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني، كما تُعد مثالاً على التأثير الإيجابي للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع التنمية الصناعية وبناء القدرات الوطنية.

وتعزز هذه الاتفاقية دور شركة «إي آند الإمارات» كممكن رقمي للأعمال في مختلف القطاعات، كما تؤكد التزامها بدعم الأولويات الوطنية من خلال شراكات فعّالة وحلول متقدمة تواكب المستقبل.