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اقتصاد

«الخارجية» و«جمارك أبوظبي» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل الرقمي

مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية و«جمارك أبوظبي» (من المصدر)
9 يوليو 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الخارجية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم لوضع إطار مؤسسي شامل لتبادل المعلومات والبيانات وتفعيل التكامل الرقمي بين الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ترسخ مبادئ الشراكة والتنسيق، وتوسّع نطاق التعاون المشترك، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات.
وقّع المذكرة كل من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تهدف المذكرة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهتين عبر الربط الإلكتروني الآمن، بما يضمن فاعلية مشاركة المعلومات وحوكمتها وتعزيز حمايتها، وتوفير خدمات ذكية مترابطة.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الشراكة مع جمارك أبوظبي عبر الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ضمن بيئة تقنية آمنة تُعد ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.
 وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجاً مبتكراً في تقديم الخدمات من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
من جانبه، عبّر راشد لاحج المنصوري عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تمثل محطة محورية في جهود جمارك أبوظبي نحو تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية.

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