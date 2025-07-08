أبوظبي (الاتحاد)



بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية، والتي ستقام خلال «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» في 20 نوفمبر 2025.

وتهدف جوائز أبوظبي البحرية إلى وضع معايير راسخة للتميّز في إدارة وتشغيل المراسي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاحتفاء بالمراسي الأكثر تميزاً وإنجازاً. وتمّ فُتح باب التقديم الآن أمام جميع مالكي ومشغّلي المراسي الحاصلين على التراخيص في مختلف أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: يمثل إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير إطار متكامل يعزز كفاءة تشغيل المراسي، ويشجع على تبني أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. ويحرص مركز النقل المتكامل من خلال هذا التعاون على دعم المبادرات التي تواكب التوسع الحضري والنمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات البحرية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة نحو بنية تحتية متقدمة ومستدامة. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا للارتقاء بالقطاع البحري ليواكب الطموحات التنموية المستقبلية.

من جهته، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: شهدنا العام الماضي تفاعلاً غير مسبوق مع جوائز أبوظبي البحرية، حيث ارتفع عدد المشاركات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخة الأولى، مما يعكس تنامي الاهتمام بالتميّز في قطاع المراسي، ومع توسّع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 13 فئة إلى جانب تكريم خاص، فإننا نطمح إلى تسليط الضوء على الابتكارات والمبادرات الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع البحري في المنطقة، وتعزّز حضوره على الساحة العالمية.